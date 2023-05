Prévisions d'inflation abaissées pour 2023 et 2024, selon une enquête de la BCE

FRANCFORT (Reuters) - L'inflation dans la zone euro pourrait être plus basse que prévu dans les prochaines années tout en restant au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne, montre vendredi l'enquête de l'institution auprès des prévisionnistes professionnels. La BCE a relevé ses taux directeurs à chacune de ses sept dernières réunions face aux tensions sur l'inflation sous-jacente. L'enquête auprès des prévisionnistes professionnels (SPF) réalisée chaque trimestre par l'institution, un élément important des débats au sein du Conseil des gouverneurs, montre que les prévisions d'inflation ont été réduites, de 5,9% à 5,6% pour 2023 et de 2,7% à 2,6% pour 2024. La prévision pour 2025, dernière année des projections de la BCE, a été relevé de 2,1% à 2,2% et le chiffre "à plus long terme", c'est-à-dire à l'horizon 2027, a été maintenu à 2,1%. Les prévisions sur l'inflation sous-jacente n'ont toutefois été relevées que pour cette année. La présidente de la BCE Christine Lagarde a déclaré jeudi, après une augmentation des taux d'un quart de point, que même si la plupart des mesures des anticipations d'inflation à long terme se situent autour de 2%, certains indicateurs ont légèrement augmenté et justifient une surveillance continue. Les prévisions de croissance économique pour cette année ont parallèlement été relevées à 0,6%, mais cela reste bien en deçà de 1% attendu par la banque centrale. La projection pour 2024 a été ramenée de 1,4% à 1,2%, ce qui laisse présager une croissance modérée pour les années à venir. Les prévisionnistes anticipent également une baisse plus rapide du chômage que dans l'enquête précédente, à 6,8% cette année contre 7% précédemment. (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)