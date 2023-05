Pressentie pour devenir PDG de Twitter, Linda Yaccarino quitte NBCUniversal

(Reuters) - NBCUniversal a annoncé vendredi le départ de sa directrice de la publicité, Linda Yaccarino, avec effet immédiat. Linda Yaccarino est en négociations pour devenir la prochaine directrice générale de Twitter, selon le Wall Street Journal, qui s'appuie sur des sources proches du dossier. En décembre, une majorité d'utilisateurs de Twitter avait souhaité le départ d'Elon Musk après un sondage lancé par le patron du réseau social. Elon Musk a affirmé jeudi dans un tweet avoir trouvé sa remplaçante, sans la nommer. (Reportage par Tiyashi Datta; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)