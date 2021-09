Présidentielle : Xavier Bertrand propose une conciliation à ses concurrents LR pour l'investiture

PARIS (Reuters) - Xavier Bertrand, qui brigue l'Elysée en 2022, propose de trancher la question de l'investiture présidentielle à droite avec les autres prétendants avant le 13 octobre.

Dans un entretien publié jeudi dans Le Figaro, le président des Hauts-de-France, favori des sondages à droite, ne se prononce pas sur sa participation au congrès d'investiture des Républicains prévu le 4 décembre mais propose à ses concurrents de réfléchir à "un congrès de rassemblement, pour créer une vraie dynamique".

L'ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy, qui a quitté LR en 2017, laisse ainsi entendre à demi-mot qu'il se refuse à un congrès à plusieurs candidats.

"Nous ne pouvons pas être les derniers à dire clairement qui sera le candidat de la droite et du centre. Ce n'est pas possible!", plaide-t-il.

"Les adhérents LR ont écarté la primaire, ce n'est pas pour en refaire une sous une forme déguisée. Les institutions de la Ve République ont prévu une élection à deux tours, pas à trois ni quatre", poursuit-il, excluant de fait une compétition interne.

"Par le passé, les congrès ont permis de se rassembler et de créer une dynamique", souligne Xavier Bertrand, en référence, notamment, au grand rassemblement qui avait lancé la candidature de Nicolas Sarkozy en 2007. "Et ce ne sera pas un congrès avec un seul vainqueur et des vaincus. Je suis celui qui peut battre Emmanuel Macron et Marine Le Pen", dit-il, précisant ne pas vouloir "faire campagne contre ceux avec qui je vais gouverner".

Les militants LR ont marqué samedi dernier, lors d'un vote électronique, leur préférence pour un congrès d'investiture où seuls les adhérents à jour de cotisation pourront voter, plutôt qu'une primaire ouverte, qui a laissé des traces en 2017, année du naufrage du candidat François Fillon.

Selon une enquête Ifop commandée par la direction de LR, la candidature de Xavier Bertrand est plébiscitée par les adhérents des Républicains, devant celles de Valérie Pécresse, qui a quitté le parti en juin 2019, et Michel Barnier.

Eric Ciotti, Philippe Juvin et l'entrepreneur Denis Payre prétendent aussi à l'investiture LR.

Le congrès d'investiture du candidat de la droite est prévu le 4 décembre.

La date du 13 octobre avancée par Xavier Bertrand correspond à la réunion du bureau politique de LR pour examiner "l'admissibilité des candidatures", selon l'agenda prévisionnel du parti.

Les candidatures seront validées le 4 novembre et les candidats retenus seront auditionnés le 20 novembre lors d'un Conseil national.

(Sophie Louet, édité par Bertrand Boucey)