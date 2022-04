Présidentielle : "Le match n'est pas plié", dit Castex

PARIS (Reuters) - La victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle n'est pas acquise, a souligné mardi le Premier ministre français, Jean Castex.

"Le match n'est pas plié", a dit le chef du gouvernement sur France Inter.

"On met dos à dos Emmanuel Macron et Marine Le Pen, or, il y a des différences fondamentales", a encore déclaré Jean Castex.

"Madame Le Pen n'a jamais rien géré, jamais gouverné."

(Nicolas Delame)