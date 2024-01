Présidentielle Etats-Unis: Trump donné largement en tête de la primaire républicaine

par Andy Sullivan et Jason Lange WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump dispose d'une large avance sur ses rivaux dans la course à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain, montre mercredi un sondage Reuters/Ipsos, à cinq jours du coup d'envoi, dans l'Iowa, de la primaire Etat par Etat du parti. Selon l'enquête d'opinion, l'ancien locataire de la Maison blanche est le candidat préféré de 49% des électeurs se revendiquant républicains, contre seulement 12% pour sa plus proche rivale, Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ancienne ambassadrice à l'Onu, tandis que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est soutenu par 11% des sondés. Environ 18% des électeurs républicains interrogés disent ne pas savoir pour qui ils voteront. L'entrepreneur Vivek Ramaswamy est crédité de 4% des intentions de vote; aucune autre candidat républicain ne dépasse le seuil des 2%. Ce sondage, réalisé du 3 au 9 janvier à l'échelle nationale auprès de 1.941 électeurs républicains, ne permet pas nécessairement de déterminer qui remportera le caucus prévu lundi dans l'Iowa, première étape d'une primaire républicaine qui gagnera en ampleur début mars avec le "Super Tuesday" (quinze Etats désigneront plus d'un tiers des délégués pour l'investiture). Reste que le tableau a peu changé depuis l'été dernier, avec Donald Trump donné largement favori pour être le candidat républicain face au président démocrate Joe Biden le 5 novembre, en dépit des déboires judiciaires de celui qui fut au pouvoir de janvier 2017 à janvier 2021. La plupart des enquêtes d'opinion Reuters/Ipsos effectuées depuis août dernier montrent que Donald Trump est soutenu par quasiment la moitié des électeurs républicains, sans qu'aucun de ses rivaux ne parviennent à progresser réellement. Si Nikki Haley a profité d'un afflux de dons et d'une attention accrue de la part des républicains ne voulant pas désigner Donald Trump candidat du parti pour une troisième fois, elle reste au coude-à-coude avec Ron DeSantis, un temps perçu comme le principal rival de Trump avant que sa campagne ne soit plombée par des soucis organisationnels. (Reportage Andy Sullivan et Jason Lange; version française Jean Terzian)