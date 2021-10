Présaison NBA : Tyler Herro meilleur marqueur de la nuit

par Florian Burgaud (iDalgo)

La nuit dernière, les matchs de présaison NBA, débutées depuis une petite semaine se sont poursuivis outre-Atlantique. La meilleure performance est à mettre au crédit de Tyler Herro qui a porté le Miami Heat à la victoire face aux Rockets (106-113) en inscrivant 25 points et en captant 9 rebonds. Les Grizzlies de Memphis, de leur côté, s'imposent largement 98-128 dans la salle des Hornets de Charlotte avec 19 points de Desmond Bane et un rebond du Français Yves Pons, présent six minutes sur le parquet. Enfin, Philadelphie gagne 125-113 à domicile face à Toronto avec huit joueurs à au moins 10 points inscrits. La nuit prochaine, deux chocs seront au programme : Nets/Bucks et Warriors/Lakers.