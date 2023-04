Près de deux tonnes de cocaïne récupérées en mer au large de la Sicile

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Près de deux tonnes de cocaïne représentant une valeur de plus de 400 millions d'euros ont été récupérées en mer au large de la Sicile, ont annoncé lundi les douaniers italiens, qui parlent d'une saisie "record". La drogue était répartie dans environ 70 paquets étanches, soigneusement fermés, équipés de signaux lumineux et reliés par des filets de pêche, ont précisé les douaniers dans un communiqué. Cet empaquetage et la présence d'un dispositif lumineux permettant le suivi des colis donnent à penser que la drogue a été volontairement mise à la mer depuis un bateau en vue d'être récupérée ultérieurement, estiment les douaniers. (Rédigé par Alvise Armellini, version française Bertrand Boucey, édité par Matthieu Protard)