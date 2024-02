Près de 9 Mds$ nécessaires pour relancer culture et tourisme en Ukraine, selon l'Unesco

Près de 9 Mds$ nécessaires pour relancer culture et tourisme en Ukraine, selon l'Unesco













PARIS, 13 février (Reuters) - L'Ukraine a besoin de neuf milliards de dollars sur dix ans pour relancer son secteur culturel et touristique, a déclaré mardi l'Unesco, qui estime à 19 milliards de dollars le coût des deux années de guerre pour le secteur touristique du pays. La Russie a lancé le 24 février 2022 ce qu'elle a présenté comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine, dénoncée par Kyiv et ses alliés occidentaux comme une invasion. Il s'agit du conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans une évaluation publiée à l'approche du deuxième anniversaire du début de la guerre, le Programme des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a estimé à quelque 3,5 milliards de dollars le coût des dommages causés par les combats aux biens culturels ukrainiens. L'Unesco a indiqué avoir analysé les dommages causés à 340 sites culturels, parmi lesquels des musées, des monuments, des bibliothèques et des sites religieux. D'autres sont en cours d'évaluation. "Nous estimons le besoin de financements extraordinaires à près de neuf milliards de dollars sur les dix prochaines années", a déclaré Krista Pikkat, directrice de l'entité Culture et Situations d'urgence de l'Unesco. "Les dommages ne cessent d'augmenter, et les besoins pour le relèvement du secteur continuent à s'accroître", a-t-elle ajouté devant la presse. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Jean Terzian)