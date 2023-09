Près de 40.000 déplacés en Libye après la tempête Daniel, selon l'OIM, 5.000 décès

Près de 40.000 déplacés en Libye après la tempête Daniel, selon l'OIM, 5.000 décès













Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a estimé vendredi à plus de 38.640 le nombre de personnes déplacées dans les régions balayées par la tempête Daniel dans le nord-est de la Libye, dans un message sur la plate-forme X. "Plus de 5.000 personnes sont présumées mortes, avec un total de 3.922 décès enregistrés dans les hôpitaux, selon des sources de l'OMS (Organisation mondiale de la santé)", ajoute l'OIM dans un point de situation en date du 14 septembre joint à son message. Lors d'un point de presse à Genève, le coordonnateur des secours d'urgence de l'Onu, Martin Griffiths, a déclaré que la priorité allait à la fourniture d'abris, de nourriture et de soins de santé primaires en raison du manque d'eau potable et du risque de choléra. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a redéployé en Libye une équipe de 15 personnes qui opéraient au Maroc depuis le séisme du 8 septembre. Martin Griffiths a jugé bonne l'idée d'un couloir maritime pour acheminer des secours vers la région touchée, qui borde la Méditerranée, même s'il a souligné qu'il fallait continuer à acheminer de l'aide par les voies terrestres, vers des personnes qui fuient vers le Sud et s'écartent des villes côtières. (Nayera Abdallah, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)