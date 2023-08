Près de 13.000 personnes évacuées à Ténérife, où un incendie fait rage

TENERIFE, Iles Canaries, Espagne (Reuters) - L'incendie de forêt qui ravage une partie de l'île espagnole de Ténérife, dans l'archipel des Canaries, a continué de s'étendre dans la nuit de samedi à dimanche, mais aucune zone touristique n'a été affectée pour l'instant. Selon les autorités locales, 10 villes sont touchées et 11 ont été évacuées par précaution. Dimanche matin, les autorités régionales ont fait savoir que 12.279 personnes avaient été évacuées, révisant à la baisse leur estimation précédente de 26.000 évacuations. Fernando Clavijo, responsable régional des îles Canaries, a déclaré que la journée de dimanche s'annonçait "très compliquée" pour les pompiers en raison de conditions météorologiques défavorables. L'incendie s'est déclaré mercredi dans un parc national, une zone montagneuse située autour du volcan du mont Teide, le plus haut sommet d'Espagne. Il couvre désormais une superficie de plus de 8.000 hectares. Les zones touristiques de Ténérife n'ont jusqu'à présent pas été affectées et ses deux aéroports fonctionnent normalement. La chaleur torride et le temps sec de cet été ont contribué au déclenchement d'importants incendies de forêt en Europe, notamment sur l'île espagnole de La Palma en juillet, ainsi qu'au Canada. Des incendies sur l'île de Maui à Hawaï au début du mois ont fait plus de 110 morts et détruit la station balnéaire historique de Lahaina. Selon les scientifiques, le changement climatique conduit à des événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus puissants. (Reportage Jessica Jones et Nacho Doce ; version française Elizabeth Pineau)