Près de 100 morts dans le conflit entre le Kirghizistan et Tadjikistan

BICHKEK (Reuters) - Le Kirghizistan et le Tadjikistan ont déclaré dimanche que près de 100 personnes avaient péri dans leur conflit frontalier, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre les deux pays d'Asie centrale se prolongeait pour la deuxième journée et que leur allié commun, la Russie, appelait à une désescalade.

Les anciennes républiques soviétiques se sont affrontées du 14 au 16 septembre dans le cadre d'un conflit frontalier, s'accusant mutuellement d'utiliser des chars, des mortiers, des roquettes et des drones d'assaut pour attaquer des avant-postes et des villages voisins.

Les deux pays sont frontaliers de la Chine, le Tadjikistan possédant également une frontière avec l'Afghanistan.

Les problèmes de frontières en Asie centrale proviennent en grande partie de l'ère soviétique, à l'époque où Moscou a essayé de diviser la région entre des groupes qui étaient souvent installés parmi d'autres ethnies.

Le Kirghizistan et le Tadjikistan sont convenus le 16 septembre d'un cessez-le-feu qui a été largement respecté malgré plusieurs incidents.

Le président russe Vladimir Poutine a exhorté les deux pays à éviter toute nouvelle escalade et à prendre des mesures pour résoudre la situation "exclusivement par des moyens pacifiques, politiques et diplomatiques dès que possible".

(Reportage Olga Dzyubenko, avec Nazarali Pirnazarov à Dushanbe, version française Benjamin Mallet)