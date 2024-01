Premières réactions au discours de politique générale de Gabriel Attal

PARIS, 30 janvier (Reuters) - Le Premier ministre français, Gabriel Attal, a prononcé mardi son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, plaidant notamment pour une "exception agricole française" en pleine crise du secteur. Voici les principales réactions à la présentation de sa feuille de route : JEAN-LUC MÉLENCHON, chef de file de La France insoumise (LFI), sur X "(Gabriel) Attal veut généraliser de force le libéralisme économique qui a déjà détruit l'industrie, l'agriculture, la santé, l'éducation. Et 25 milliards de moins dans le budget pour le pays". "Il punit durement les ingrats : suppression du SMIC, travail gratuit obligatoire pour le RSA etc... Le discours le plus réactionnaire depuis un siècle." BORIS VALLAUD, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, à la tribune "Vous êtes le jeune visage du vieux monde." MATHILDE PANOT, députée LFI, à la presse "L'urgence c'est de démacroniser le pays (...) Ceux qui ne voteront pas la motion (de censure) seront de facto dans la majorité." FABIEN ROUSSEL, secrétaire national du Parti communiste français, sur BFMTV "J'ai plutôt entendu des annonces qui font peur et qui risquent de tiers-mondiser la France, notamment la suppression de l'ASS (allocation spécifique de solidarité), la fin de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) (...) Ce n'est pas Gabriel Attal qu'on a entendu mais Gabriel Thatcher". JORDAN BARDELA, président du Rassemblement National (RN), sur X "En pleine révolte des agriculteurs, le gouvernement dévoile une stratégie de décroissance agricole complètement déconnectée des enjeux d'autonomie alimentaire et de sauvegarde du modèle français. Les macronistes veulent la mort de notre agriculture !" (Rédigé par Kate Entringer)