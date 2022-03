Premières amendes en vue après les fêtes à Downing Street pendant le confinement

LONDRES (Reuters) - La police londonienne a annoncé mardi qu'elle allait infliger une première série d'amendes pour infractions aux règles du confinement en lien avec les fêtes organisées au 10, Downing Street en 2020 et 2021 alors que des mesures de restrictions sanitaires étaient en vigueur au Royaume-Uni pour freiner l'épidémie de COVID-19.

"Nous allons commencer aujourd'hui à lancer la procédure pour l'émission (par le service compétent) de 20 notifications d'amendes pour infractions aux règlements sanitaires COVID-19", explique la police londonienne dans un communiqué.

La police ne compte pas préciser les événements en cause, pour éviter l'identification des personnes impliquées. Le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a annoncé que ce dernier n'avait pas pour l'instant reçu d'amende pour des infractions à la réglementation liée au COVID-19.

Répondant à la question des journalistes de savoir si Boris Johnson avait reçu ou non une amende, son porte-parole a répondu que non et qu'il ferait "un point si cela devait se produire".

Les services de la police londonienne ont enquêté sur douze rassemblements organisés au 10, Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique, ainsi que dans des locaux gouvernementaux, en plein confinement.

Le rapport d'enquête interne rendu fin janvier a confirmé que plusieurs soirées alcoolisées avaient été organisées par des membres du personnel du bureau de Boris Johnson et que le Premier ministre lui-même avait participé à certains de ces rassemblements.

"Nous mettons tout en oeuvre pour progresser rapidement dans cette enquête et nous avons déjà achevé un certain nombre de vérifications. Cependant, au vu de la quantité significative de documents d'enquête qu'il reste à analyser, d'autres amendes pourraient devoir être émises", explique la police.

Au Royaume-Uni, le montant de l'amende pour avoir participé à un rassemblement privé de plus de 15 personnes pendant les périodes de confinement s'établit à 800 livres sterling (environ 950 euros).

(Reportage Kylie MacLellan et Alistair Smout, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse et Matthieu Protard)