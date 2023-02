Première visite du chef de la diplomatie israélienne à Kyiv depuis la guerre

JERUSALEM (Reuters) - Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen doit s'entretenir avec le président ukrainien Volodimir Zelensky jeudi, à l'occasion du premier déplacement d'un chef de la diplomatie israélienne à Kyiv depuis le début de la guerre contre la Russie il y a bientôt un an. Israël, qui a condamné l'invasion russe, n'a jusqu'à présent fourni qu'une aide limitée à l'Ukraine pour ne pas froisser Moscou, dont des systèmes de défense antiaérienne sont déployés en Syrie, où l'armée israélienne mène régulièrement des frappes contre des cibles liées à l'Iran. Mais alors que la Russie se rapproche de plus en plus de l'Iran, ennemi juré d'Israël, notamment sur le plan militaire, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a laissé entendre qu'il pourrait renforcer la politique de soutien de son pays à Kyiv, sans toutefois aller jusqu'à promettre des armes. Le déplacement d'Eli Cohen s'inscrit dans le cadre de la réouverture de l'ambassade d'Israël dans la capitale ukrainienne, a indiqué son ministère. (Rédigé par Maayan Lubell, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)