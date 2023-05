Première réunion des responsables du G7 sur l'intelligence artificielle la semaine prochaine

Crédit photo © Reuters

par Kantaro Komiya TOKYO (Reuters) - Des responsables des pays membres du G7 se réuniront la semaine prochaine pour étudier les problèmes posés par l'intelligence artificielle générative, a annoncé vendredi le Japon. Les dirigeants du Groupe des Sept sont convenus la semaine dernière de créer un forum intergouvernemental appelé "processus d'Hiroshima sur l'IA" afin de débattre des questions liées aux outils d'intelligence artificielle. La première réunion des responsables du G7 sur la question de l'IA se tiendra le 30 mai et abordera des sujets comme la protection de la propriété intellectuelle, la désinformation ou la façon dont cette technologie devrait être gérée, a annoncé le ministre japonais des Communications, Takeaki Matsumoto. Le Japon, qui exerce depuis janvier la présidence du G7, "mènera les discussions sur l'utilisation de l'IA générative", a indiqué Takeaki Matsumoto. Cette réunion intervient alors que les régulateurs internationaux évaluent l'effet des services proposant des outils d'IA générative populaires, tels que le robot conversationnel ChatGPT. Le projet de législation de l'UE sur l'intelligence artificielle pourrait devenir le premier texte législatif au monde à fixer un cadre complet pour cette technologie, avec de nouvelles règles sur la reconnaissance faciale et la surveillance biométrique. Les gouvernements de l'UE et députés européens doivent encore se mettre d'accord sur un texte commun. (Reportage Kantaro Komiya; version française Camille Raynaud)