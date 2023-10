Première réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Kyiv

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne (UE) se réunissent lundi pour la première fois en dehors des frontières du bloc européen, a déclaré le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell. "Je convoque aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de l'UE à Kyiv, pour la toute première réunion des 27 États membres en dehors de l'UE", a déclaré Josep Borrell dans un message publié sur X, anciennement Twitter. "L'avenir de l'Ukraine se trouve au sein de l'UE", a-t-il ajouté. Sur X, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a posté lundi des photos de son arrivée dans la capitale ukrainienne. "Notre Conseil de l'UE s'y réunit de façon exceptionnelle aujourd'hui, pour marquer notre soutien résolu à l'Ukraine", a-t-elle écrit. (Reportage Marine Strauss, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)