Première rencontre Lula-Zelensky mercredi à New York

Crédit photo © Reuters

BRASILIA (Reuters) - Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva va rencontrer son homologue ukrainien Volodimir Zelensky mercredi à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré lundi la présidence brésilienne, confirmant une annonce de sources gouvernementales à Brasilia. Cette première rencontre physique entre Lula et Zelensky pourrait être le signe d'un apaisement entre le Brésil et l'Ukraine, alors que Kyiv a critiqué par le passé les efforts de médiation de Lula basés sur une position considérée comme alignée sur celle de la Russie. L'ambassade d'Ukraine à Brasilia a confirmé que les deux dirigeants s'entretiendraient mercredi. Lula, qui prône la création d'un groupe de pays en charge de mener une médiation pour sortir du conflit, a provoqué la colère des alliés occidentaux de l'Ukraine en déclarant en mai dernier que Kyiv et Moscou étaient tous deux à blâmer pour la guerre. En août, le président brésilien a estimé devant des journalistes que ni son homologue russe Vladimir Poutine ni son homologue ukrainien Volodimir Zelensky n'étaient prêts pour la paix. Volodimir Zelensky et Lula, revenu au pouvoir au Brésil en janvier dernier, ne se sont jusqu'à présent jamais rencontrés. Ils se sont toutefois entretenus par visioconférence en mars dans la foulée du vote d'une résolution du Conseil de sécurité de l'Onu, approuvée par le Brésil, appelant à la paix et demandant le retrait des troupes russes d'Ukraine. D'après deux sources gouvernementales brésiliennes, les président ukrainien et brésilien se rencontreront à l'hôtel de Lula à New York après une réunion entre ce dernier et le président américain Joe Biden. Cette rencontre a été demandée par Kyiv après que Volodimir Zelensky et Lula n'ont pas pu se rencontrer en marge du sommet du G7 au Japon pour des problèmes présumés de calendrier. (Reportage Lisandra Paraguassu et Anthony Boadle; version française Jean Terzian)