Première journée à oublier pour les Français à l'US Open

par Arthur Cremers (iDalgo)

En attendant les matchs de fin de journée, ils étaient quatre Français à entrer en lice dans le tableau masculin de l'US Open. Le seul à accéder au deuxième tour est Adrian Mannarino et il était opposé à un compatriote. En effet, il s'est défait de Pierre-Hugues Herbert en cinq manches (3-6/4-6/6-4/6-3/6-3) et 3h52 de jeu. Sinon, Ugo Humbert a été victime d'une bien mauvaise surprise puisqu'il sort d'emblée face à Peter Gojowczyk, sorti des qualifications. Le Messin a cédé au bout du bout (1-6/6-1/6-2/5-7/6-4) et ne confirme pas après ses très bons Jeux olympiques où il avait notamment battu Stefanos Tsitsipas. Benoit Paire, lui aussi auteur de belles performances ces dernières semaines, n'a tenu que quatre sets contre Dusan Lajovic et dit au revoir à Flushing Meadows. Enfin, alors qu'il devait affronter Casper Ruud, Jo-Wilfried Tsonga a dû déclarer forfait en raison d'une blessure au mollet droit.