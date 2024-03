Première baisse des taux de la BCE "très probable" au printemps, selon Villeroy

Première baisse des taux de la BCE "très probable" au printemps, selon Villeroy













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Il y a un large consensus au sein du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) sur le fait qu'une première baisse des taux d'intérêt de la BCE interviendra "très probablement" au printemps, a déclaré vendredi François Villeroy de Galhau. "Il y a aujourd'hui un large consensus pour considérer que les risques sont équilibrés", a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs et gouverneur de la Banque de France, sur BFM Business. "Il faut qu'on se garde de deux écueils : il y a l'écueil de la précipitation - c'est baisser les taux trop tôt et risquer de manquer notre cible d'inflation de 2% - mais il y a aussi l'écueil de la crispation, c'est agir trop tard et peser trop sur l'activité", a-t-il rappelé. "Nous avons de plus en plus confiance que nous allons ramener l'inflation à 2% d'ici l'an prochain (...) et donc il y a un large consensus sur une baisse prochaine de taux, pour le dire autrement il y a un large consensus pour préférer le gradualisme à l'attentisme (...) C'est le meilleur moyen de s'assurer contre ces deux risques", a conclu François Villeroy de Galhau. A lire aussi... Le gouverneur de la Banque de France a par ailleurs estimé que la croissance française devrait être supérieure à la moyenne européenne en 2024. La BCE a maintenu jeudi ses taux directeurs inchangés - le taux de dépôt restant au niveau record de 4% - mais abaissé sa prévision d'inflation pour 2024, à 2,3% contre 2,7% attendu auparavant. (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)