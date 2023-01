Premier vol commercial d'un Boeing 737 MAX en Chine depuis mars 2019

PEKIN, 13 janvier (Reuters) - Un Boeing 737 MAX opéré par la compagnie China Southern Airlines a décollé vendredi de Guangzhou à destination de Zhengzhou, marquant le premier vol de ce modèle d'appareil en Chine depuis mars 2019.

Il s'agit d'une nouvelle majeure pour l'avionneur américain, qui tente de relancer ses activités dans le deuxième plus grand marché mondial du secteur, alors que le 737 MAX avait été cloué au sol en Chine et à travers le monde à la suite de deux accidents meurtriers impliquant ce modèle. (Reportage Sophie Yu à Pékin et Jamie Freed à Sydney; version française Jean Terzian)