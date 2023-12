Premier League : West Ham surprend Arsenal !

par Dorian Madala (iDalgo) Quelle performance ! West Ham s'est offert Arsenal, ce soir, dans le cadre de la 19e journée de Premier League (0-2). Bien entrés dans leur partie, les Hammers ont vite été récompensés de leurs efforts offensifs grâce à l'ouverture du score de Tomas Soucek (13'). Konstantinos Mavropanos a fait trembler les filets du Emirates Stadium une seconde fois à la 55' pour mettre un terme aux derniers espoirs des supporters des Gunners. Cette contre performance constitue la première défaite de la saison pour Arsenal sur sa pelouse. Malgré ce revers, les joueurs de Mikel Arteta conservent la 2e place, derrière Liverpool. De son côté, West Ham gagne deux places et se rapproche, petit à petit, de l'Europe (6e).