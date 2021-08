Premier League : Tottenham se contente du minimum face à Watford

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

En marge de la troisième journée de Premier League, Tottenham a signé un troisième succès consécutif en s'imposant face à Watford (1-0) au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Dans une première mi-temps légèrement à l'avantage de l'équipe visitée, les Spurs ont fait la différence juste avant la pause sur un coup-franc flottant d'Heung-Min Son (42'). Au retour des vestiaires, les Hornets ne se sont pas montrés plus dangereux, et les Londoniens n'ont pas réussi à concrétiser leur temps fort, ce qui a atténué le spectacle, mais assuré la victoire pour les coéquipiers d'Harry Kane. Dans l'autre rencontre de l'après-midi, Burnley et Leeds se sont tenus tête (1-1) après des buts de Chris Wood (61') pour les Clarets et Patrick Bamford (86') pour les Peacocks.