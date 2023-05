Premier League : Newcastle qualifié pour la Ligue des champions

par Lucas Fontaine (iDalgo) Ce lundi, Newcastle avait l'occasion de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine en cas de nul ou de victoire contre Leicester, relégable. Le premier acte s'est joué dans un sens avec une domination sans partage de Newcastle qui a été frustré par deux fois par le poteau des Foxes via Wilson et Almiron (40e, 43e). Au retour des vestiaires, les pensionnaires de St-James Park ont continué de régner sur la rencontre mais le poteau a encore sauvé Leicester (71e) ainsi que certaines parades du gardien danois Daniel Iversen (59e, 76e). Nick Pope a également dû réaliser un superbe arrêt dans les ultimes instants de la rencontre sur la seule frappe de Leicester ce soir signée Castagne (92e).

À l'issue de ce nul frustrant, l'essentiel était ailleurs pour Newcastle. Troisièmes de Premier League, les protégés d'Eddie Howe ont validé leur ticket pour la prochaine saison de la Ligue des champions, une première depuis la saison 2003-2004. Miraculé sur ce match, Leicester passe 18e et devra encore se battre pour son maintien dans l'élite outre-Manche. Ils devront absolument gagner contre West Ham la semaine prochaine, et espérer qu'Everton ne gagne pas contre Bournemouth.