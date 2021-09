Premier League : Newcastle n'y arrive toujours pas face à Leeds United

par Jerome Vinette (iDalgo)

Pour cette cinquième journée de championnat anglais, la rencontre entre Newcastle et Leeds United ouvrait le bal. Un match qui s'est terminé sur un score de parité, 1-1. Ce sont les visiteurs qui ont marqués en premier par l'intermédiaire de Raphinha (13e). Malgré la possession en faveur de Leeds, les locaux sont parvenus à égaliser juste avant la mi-temps. Allan Saint-Maximen remet son équipe sur de bons rails (44e). L'ancien Niçois a évité la défaite, même si, avec les nombreux tirs et les quelques occasions qu'ils se sont procurés durant la partie, une victoire aurait permis aux Geordies de sortir de la zone de relégation (18e au classement). Pas de vainqueur donc entre Newcastle et Leeds United, deux clubs qui sont toujours à la recherche d'un premier succès cette saison. Pour leur prochain match, Leeds accueillera West Ham et Newcastle se déplacera à Watford (25 sept).