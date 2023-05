Premier League : Mauricio Pochettino nouvel entraineur de Chelsea !

Premier League : Mauricio Pochettino nouvel entraineur de Chelsea !













par Antonin Gizolme (iDalgo) Quatre ans après son départ de Tottenham, Mauricio Pochettino est de retour sur les bancs de Premier League en prenant les rênes de Chelsea ! L'ancien entraineur du PSG (2021-2022) a signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option et prendra son poste à compter du 1er juillet. Le tacticien argentin aura fort à faire et devra redorer le blason des Blues après une année galère, achevée à la 12e place, le pire résultat du club depuis 1993-1994, soit 29 ans. Cette saison, Graham Potter (en poste sept mois) puis Franck Lampard, en intérim jusqu'en fin de saison, n'avaient pas réussi à exploiter les qualités indéniables d'un effectif très fourni.