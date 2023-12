Premier League : Manchester United retombe dans ses travers

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Alors qu'il sortait d'une belle victoire face à Aston Villa, Manchester United s'est incliné sur la pelouse de Nottingham Forest (2-1) pour la 20e journée de Premier League. L'issue de cette rencontre s'est décidée en seconde période. Les locaux ont ouvert le score, juste après l'heure de jeu, par l'intermédiaire de Dominguez (64') mais les Mancuniens ont réagi en égalisant grâce à Rashford (78'). Malheureusement, ces derniers craqueront, quatre minutes plus tard et concéderont un but fatal de Gibbs-White (2-1). Les Red Devils enchaînent un cinquième match de rang sans victoire à l'extérieur et ont toujours cinq unités de retard sur les places européennes. En revanche, la formation de Nuno Espirito Santo remporte une seconde rencontre de suite et s'éloigne de la zone rouge avec ses vingt points, soit cinq d'avance.