Premier League : Manchester United démolit Chelsea !

Premier League : Manchester United démolit Chelsea !













par Mael Chrétien (iDalgo) Manchester United est de retour en Ligue des Champions ! Les Red Devils ont sèchement battu Chelsea (4-1), et montent sur la troisième marche du podium synonyme de qualification en C1. Ca a démarré très fort, Casemiro a ouvert le score de la tête dès l'entame de match et a mis son équipe sur la bonne voie (6'). Les Londoniens ont eu de nombreuses balles d'égalisation, mais ils se sont fait punir juste avant la pause par Anthony Martial qui a fait le break (45+5'). Au retour des vestiaires, même schéma, Chelsea est en manque de réussite et Bruno Fernandes en confiance a inscrit le but du 3-0 sur penalty (73'). Puis le match a tourné à l'humiliation quand Marcus Rashford a profité d'une erreur de relance et pour porter le total à 4 (78'). Enfin, Joao Felix a sauvé l'honneur au bout d'un rush en solitaire qui prive De Gea du clean sheet (89'). Grâce à ce succès Manchester United peut enfin se concentrer à 100% sur la finale de FA Cup contre Manchester City, pendant que Chelsea ne bouge toujours pas de sa douzième place.