Premier League : Manchester United bat Aston Villa au terme d'un match renversant

Premier League : Manchester United bat Aston Villa au terme d'un match renversant













par Matthieu Cointe (iDalgo) Le "Théâtre des Rêves" a rarement aussi bien porté son nom. Mardi soir, Manchester United s'est imposé à Old Trafford dans un scénario renversant pour le compte de la 19e journée de Premier League (3-2). Menés 2 à 0 au terme de la première période après des buts de John McGinn (21e) et Leander Dendoncker (26e), les Red Devils ont réagi en seconde période. En forme depuis le début de la saison, Alejandro Garnacho s'est fendu d'un doublé à l'heure de jeu pour remettre son équipe sur de bons rails (59e, 71e). Auteur du but de la victoire sur corner (82e), Rasmus Hojlund a quant à lui débloqué son compteur en championnat. Ce succès permet à la formation de Ten Hag de revenir à trois points du top 5.