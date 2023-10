Premier League : Manchester City s’offre le derby !

par Dorian Madala (iDalgo) Au-dessus ! Manchester City a dominé Manchester United à Old Trafford cet après-midi (0-3) dans le cadre de la 10e journée de Premier League. Dominant le jeu dès le début de rencontre, les hommes de Pep Guardiola ont été récompensés d'un pénalty transformé par le serial buteur, Erling Haaland, à la 26e minute. Superbement servi par Bernardo Silva, le Norvégien a doublé la mise. À la 80e minute, Phil Foden a anéanti les espoirs des supporters adverses en inscrivant l'ultime but de la rencontre. Grâce à ce succès, les coéquipiers de Jack Grealish occupent la 3e place du championnat. De son côté, Manchester United est actuellement 8e.