Premier League : Manchester City s’impose et met la pression sur Liverpool

par Emilien Schoenher (iDalgo) Manchester City aura eu du mal à trouver la faille, mais s'est finalement imposé à domicile face à Brentford (1-0), dans une rencontre à rattraper de la 18e journée de Premier League. Les Cityzens ont dû attendre la 71e minute de jeu pour trouver l'ouverture dans ce match. Erling Haaland, unique buteur de la rencontre, a délivré les siens. Le Norvégien, meilleur buteur du championnat, a inscrit sa 17e réalisation en 20 matches cette saison. Avec ce succès, les hommes de Pep Guardiola reviennent à un point du leader, Liverpool. De son côté, Brentford reste au 14e rang avec cinq unités d'avance sur la zone rouge.