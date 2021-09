Premier League : Manchester City remporte le choc contre Chelsea

par Jerome Vinette (iDalgo)

A trois jours de retrouver la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, Manchester City, tenant du titre de Premier League, s'est imposé à l'extérieur contre Chelsea, champions d'Europe en titre. Un choc synonyme de revanche pour le Cityzens de Pep Guardiola après la finale de C1 perdu face à ces mêmes Blues entraînés par Thomas Tuchel (0-1). Les Sky Blues sont parvenus à arracher la victoire grâce à un but signé Gabriel Jesus (54e) et ont su étouffer leurs adversaires jurés en appliquant les tactiques habituelles de leur coach, c'est-à-dire un pressing constant à chaque minute et des contres assassins. Les Cityzens sont maintenant en confiance avant la deuxième journée de Ligue des Champions et reviennent à la seconde place, derrière Liverpool. Chelsea enregistre sa première défaite de la saison et reste provisoirement troisième.