Premier League : Manchester City enfonce Arsenal

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

En match d'ouverture de la troisième journée de Premier League, Manchester City a étrillé Arsenal (5-0) à l'Etihad Stadium. Les Gunners n'ont fait illusion que pendant les cinq premières minutes, avant que Gundogan (7') et Ferran Torres (12') ne fassent la différence pour les Skyblues. Les hommes de Pep Guardiola on dominé outrageusement le reste de la rencontre, bien aidés par l'expulsion de Xhaka (35'). Gabriel Jesus a éteint le suspens juste avant la pause (43'). Au retour des vestiaires, c'était au tour de Rodri de punir la passivité des Londoniens (53'). Ferran Torres s'est offert un doublé en fin de match (84') pour enregistrer une nouvelle large victoire en faveur des Citizens. Arsenal n'a toujours pas trouvé le chemin des filets et continue de sombrer dans ce début de saison.