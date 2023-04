Premier League : Manchester City écrase Arsenal

par Edouard Guala (iDalgo) Le choc tant annoncé a été à sens unique. À l'Etihad Stadium, Manchester City s'est largement imposé face à Arsenal sur le score de 4 buts à 1. Kevin De Bruyne a rapidement mis les Skyblues sur de bons rails en ouvrant le score en tout début de rencontre (1-0, 6'). En fin de première période, John Stones signe le but du break de la tête après l'intervention de la VAR (2-0, 45'). Au retour des vestiaires, Kevin De Bruyne s'offre un doublé et scelle définitivement l'issue de la rencontre (3-0, 54'). Le but de Rob Holding restera anecdotique (3-1, 86'). Erling Haaland corsera ensuite l'addition dans le temps additionnel (4-1, 90+3'). Grâce à ce résultat, les protégés de Pep Guardiola reviennent à deux points de leur adversaire du jour, sachant qu'ils ont encore deux matchs de retard. La fin de saison en Premier League s'annonce animée.