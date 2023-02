Premier League : Liverpool sombre contre Wolverhampton, Manchester United l'emporte sur le fil

Premier League : Liverpool sombre contre Wolverhampton, Manchester United l'emporte sur le fil













par Lucas Fontaine (iDalgo) Décidément, les Reds n'y arrivent pas cette saison. Il n'a fallu que cinq minutes pour une frappe puissante de Hwang, déviée par Matip dans son propre but (1-0, 5e). Liverpool tentait alors de réagir, mais Dawson faisait le break d'une belle reprise à la suite d'un mauvais renvoi de Gakpo (2-0, 12e). Une première mi-temps laborieuse pour les Reds, qui n'ont eu qu'une seule occasion, avec Nunez (14e). Et alors qu'on s'attendait à un réveil de la part des hommes de Klopp, Wolverhampton a déroulé. Un beau mouvement de Traoré trouvait Neves, pour le but du K.O. (3-0, 71e). Un terrible résultat pour Liverpool, 10e du classement avant le derby contre Everton. De leur côté, les Wolves (15e) s'éloignent un peu de la zone rouge. De leur côté, les Red Devils ont assuré. Rapidement, Manchester United prenait l'avantage sur un penalty transformé par Fernandes (7e). Sur une superbe action collective, conclue par Rashford, les joueurs d'Erik ten Hag font le break (2-0, 62e). Tout allait pour le mieux côté Red Devils, malgré une expulsion de Casemiro. Derrière, Schlupp réduisait le score (2-1, 76e), mais United a tenu contre les Eagles (12e) et revient provisoirement à trois points de City.