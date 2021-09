Premier League : Liverpool sans problème

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Liverpool n'a pas fait de détails cet après-midi sur le terrain de Leeds en s'imposant 3 buts à 0. Il faut attendre le milieu de la première période pour que le club de la Mersey ouvre le score par l'intermédiaire de Salah (20'). L'Égyptien inscrit donc sa 100e réalisation en Premier League. Mais il faut attendre la seconde période pour voir Liverpool se mettre à l'abri grâce à une frappe de Fabinho dans la surface (50'). Quelques minutes plus tard, les Reds ont profité de l'exclusion de Pascal Struijk à l'heure de jeu, pour finir le match en supériorité numérique. Et enfin, Thiago Alcantara a conclu la partie d'une belle frappe en toute fin de rencontre (90').

Au classement, Liverpool remonte sur la dernière marche du podium, à égalité avec United et Chelsea. Au contraire, son adversaire du jour ne se classe que 17e avec 2 petits points.