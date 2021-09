Premier League : Liverpool prend ses distances, City cale

par Adrien Verger (iDalgo)

La 5e journée de Premier League se poursuivait cette après-midi avec 4 matchs à 15h au programme. Et la bonne opération du jour est à mettre au compte de Liverpool, vainqueur de Burnley sur le score de 3-0. Sadio Mane, Mohamed Salah et Keita ont inscrit les trois buts de la rencontre. Au classement, les Reds se détachent en tête avec 3 points d'avance désormais sur Manchester City. Les joueurs de Pep Guardiola n'ont en effet pas su faire la différence dans leur opposition avec Southampton, trouvant le cadre à une seule reprise dans ce match. Avec 10 points au compteur, les Citizens (2e) se voient menacés par Chelsea et Manchester United notamment. De son côté, Arsenal confirme sa bonne forme du moment et enchaîne un deuxième succès de rang. Odegaard a marqué l'unique but de la rencontre. Les Gunners remontent à la 12e place du classement et se rassurent après un début de championnat catastrophique (3 défaites consécutives). Enfin, Watford s'impose à Norwich 3-1 et prend la 10e place. Norwich est bon dernier sans le moindre point.