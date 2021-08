Premier League : Liverpool leader provisoire

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Liverpool enchaîne en Premier League. Les " Reds " se sont imposés à domicile 2 buts à 0 face à Burnley. Diogo Jota a d'abord ouvert le score d'une superbe tête croisée. L'attaquant portugais inscrit son deuxième but de la saison sur une offrande côté gauche de Tsimikas (18'). Le club de la Mersey aurait pu alourdir la marque par l'intermédiaire de Salah (27') mais l'attaquant égyptien avait été signalé en position de hors-jeu.

Burnley réagit alors dès la rentrée des vestiaires grâce à Ashley Barnes, mais l'arbitre fait appel une nouvelle fois à la VAR et annule le but lui aussi pour une position de hors-jeu (47'). Les locaux ont alors poussé pour prendre le large, et c'est Sadio Mané qui creuse l'écart sur une superbe frappe du pied-droit dans la surface. L'attaquant sénégalais ouvre son compteur cette saison sur un service d'Alexander Arnold (69').

Avec ce deuxième succès en deux rencontres, les pensionnaires d'Anfield prennent provisoirement la tête du classement. Burnley, n'y arrive pas et s'incline pour la 2e fois en 2 rencontres. Les visiteurs pointent pour l'instant à la 17e place.