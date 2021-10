Premier League : Liverpool et Manchester City se neutralisent

par Martin Schmuda (iDalgo)

Le choc de la septième journée de Premier League n'a pas donné de vainqueur. Liverpool et Manchester City se sont tenus tête (2-2) à Anfield au bout d'un duel haletant. Après une première période où seuls les Citizens se sont offerts quelques occasions, Sadio Mané a ouvert le score au retour des vestiaires en prenant le meilleur dans son face-à-face avec Ederson (59'). La rencontre s'est alors emballée, et les hommes de Pep Guardiola ont répliqué quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Phil Foden (69'), avant que les Reds ne reprennent l'avantage grâce à Mohamed Salah (76'). Le maître à jouer des Skyblues, Kévin De Bruyne, a permis à son équipe de recoller au score d'une superbe frappe du gauche (81'). Les deux formations se sont rendues coup pour coup et se sont logiquement partagées les points au coup de sifflet final. Liverpool conserve une longueur d'avance sur les Mancuniens, et revient à un point du leader, Chelsea.