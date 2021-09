Premier League : Liverpool cale, United s'incline

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Cristiano Ronaldo n'a pas pu cette fois-ci sauver son club cet après-midi. Manchester United s'incline 1 but à 0 à domicile face à Aston Villa qui a ouvert le score en toute fin de rencontre par Hause (88').

Everton s'est imposé tranquillement à domicile 2 buts à 0 contre Norwich grâce à des réalisations de Townsend (29') et Doucouré en seconde période (77').

West Ham quant à eux peuvent remercier Antonio auteur du but de la victoire en fin de match (90') pour permettre à son équipe de s'imposer 2 buts à 1 sur le terrain de Leeds.

Leicester s'est fait peur cet après-midi avec un match nul 2 - 2 contre Burnley. Les visiteurs ont cru arracher la victoire, mais Wood était en position de hors-jeu (95'). Match nul également entre Watford et Newcastle 1 - 1.

Et enfin, dans le dernier match de la journée, Liverpool n'a pu faire mieux qu'un match 3-3 sur le terrain de Brentford. Ce sont les locaux qui ont arraché l'égalisation par l'intermédiaire de Wissa (82'). Mais au classement provisoire, les Reds restent en tête avec 14 unités au compteur.