Premier League : Les Citizens se déchaînent contre Norwich

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la deuxième journée de Premier League, Manchester City a étrillé Norwich (5-0) à l'Etihad Stadium. Les hommes de Pep Guardiola n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires, et ce dès l'entame de match. Après une erreur de Krul qui a permis aux Citizens d'ouvrir le score (7'), Grealish a doublé la mise (22'), peu de temps après que Ferran Torres a vu son but refusé par le VAR (16'). En seconde période, Laporte (64'), Sterling (71') et Mahrez (84') ont enfoncé les Canaris pour permettre à City de se relancer de la meilleure des manières après la défaite contre Tottenham la semaine dernière. Dans le même temps, Everton et Leeds se sont tenus tête (2-2), comme Crystal Palace et le promu Brentford (0-0). Enfin, Aston Villa s'est imposé à domicile face à Newcastle cet après-midi (2-0) grâce à des réalisations d'Ings (45+3') et El-Ghazi (62').