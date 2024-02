Premier League : Everton sort de la zone rouge

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Malgré le départ de son entraîneur Roy Hodgson cet après-midi, Crystal Palace est allé chercher le point du nul sur la pelouse d'Everton en clôture de la 25e journée de Premier League (1-1). Les Eagles auraient même pu l'emporter si Amadou Onana n'avait pas marqué en fin de match pour répondre à l'ouverture du score de Jordan Ayew (3e but en Premier League) à l'heure de jeu. Les Toffees prennent un point précieux pour grimper à la 17e place et sortir provisoirement de la zone de relégation. Le club désormais entraîné par Oliver Glasner reste quinzième avec cinq longueurs d'avance sur la zone rouge (25 pts).