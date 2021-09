Premier League : Everton domine Burnley et repasse dans le top 4 du classement

par Jerome Vinette (iDalgo)

La quatrième journée de championnat de football anglais ce clôturait ce lundi par la rencontre opposant Everton à Burnley. Un match qui s'est soldé par une victoire nette d'Everton, 3-1, grâce à ces buteurs : Michael Keane (60e), Andros Townsend (65e) et Demarai Gray (66e). La rencontre a totalement basculée en l'espace de cinq minutes, après l'ouverture du score signée Ben Mee (53e) pour l'équipe de Burnley. On aura aussi assisté à un grand match de la part d'Andros Townsend, lui qui a non seulement marqué mais qui a délivré deux passes décisives à ses coéquipiers de la soirée. Grâce à ce succès à domicile, Everton se retrouve dans le top 5 du classement de la Premier League avant d'aller affronter Aston Villa à l'extérieur (18 sept.). Burnley est à présent 18e et relégable. Une statistique guère rassurante avant la réception périlleuse d'Arsenal le week-end prochain.