Premier League : Chelsea nouveau leader après sa victoire contre Tottenham

par Adrien Verger (iDalgo)

Pour cette 5e journée de championnat, Tottenham recevait Chelsea dans le derby de Londres. L'équipe visiteuse est sortie victorieuse de cette confrontation sur le score de 3-0. Tout s'est joué en deuxième mi-temps lorsque Marcos Alonso offrait un but à Thiago Silva sur corner à la 49e. 8 minutes plus tard, le Français N'Golo Kante doublait la mise d'une frappe déviée. Pour conclure cette partie, Antonio Rüdiger reprenait le ballon de la tête, une nouvelle fois sur corner et par Marcos Alonso, et trompait Lloris pour le 3-0. Avec cette nette victoire, les Blues comptent 13 points et prennent les commandes du championnat d'Angleterre à égalité parfaite avec Liverpool. De son côté, Tottenham enchaîne un deuxième revers de suite et stagne à la 7e place du classement.