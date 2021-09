Premier League : Chelsea enfonce le clou face à Aston Villa

Crédit photo © Reuters

par Jerome Vinette (iDalgo)

Pour cette quatrième journée de championnat anglais, Chelsea, 2e au classement derrière Man United, recevait le club d'Aston Villa, 14e. Sans surprise, le club londonien s'est facilement défait de son adversaire du soir, 3-0, grâce à son attaquant revenu d'ailleurs, Romelu Lukaku (15e et 89e). Le Belge a signé un superbe doublé, dont un but sur pénalty en fin de match. Mateo Kovacic est également du spectacle (49e). Les champions d'Europe en titre restent toujours invaincus dans cette saison et sont toujours à égalité avec Manchester United (10 points). Pourtant, les Red Devils sont provisoirement leader de la Premier League, grâce à un goal average supérieur aux Blues. Les hommes de Thomas Tuchel ont donc fait le plein de confiance avant d'aller affronter les Spurs de Tottenham, le 19 septembre prochain.