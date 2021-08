Premier League : Chelsea arrache le nul sur la pelouse de Liverpool

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Dans le choc de la 3e journée de Premier League, Liverpool et Chelsea se sont quittés samedi sur un match nul (1-1) sur la pelouse d'Anfield. Après un début de rencontre assez intense, les Blues ouvrent le score à la 22e minute. Kaï Havertz trompe Alisson de la tête à la suite d'un corner tiré par Reece James. Le passeur décisif va ensuite quitter ses partenaires dans le temps additionnel. L'Anglais est exclu de la rencontre après avoir commis une main dans sa propre surface de réparation et offert, par la même occasion, une énorme opportunité d'égalisation pour les Reds. Sans trembler, l'Égyptien Mohamed Salah trompe Édouard Mendy et remet les deux formations à égalité avant la pause. Le Pharaon signe son deuxième but de la saison. Réduit à dix donc, Chelsea va néanmoins tenir en seconde mi-temps pour conserver ce résultat et repartir d'Anfield avec un point dans sa besace.