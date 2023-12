Premier League : Brighton corrige Tottenham !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Carton plein pour Brighton ! Les Seagulls ont remporté une large victoire face à Tottenham (4-2) pour le compte de la 19e journée de Premier League. Dans un match riche offensivement (12 tirs cadrés au total), les locaux ont réalisé le break en début de match par l'intermédiaire de Jack Hinshelwood sur un service de Joao Pedro qui a marqué le second but sur penalty (23'). La formation de Roberto De Zerbi a ensuite enfoncé le clou en marquant à deux reprises grâce à Pervis Estupinan (63') et Joao Pedro, à nouveau sur penalty (75'). Alejo Veliz et Ben Davies réduiront l'écart en fin de rencontre, mais ne changeront pas l'issue de cette dernière. Avec trois points en poche, Brighton (30 pts) remonte à la huitième place et revient à six unités de l'Europe. En revanche, ce résultat ne fait pas les affaires des hommes d'Ange Postecoglou qui restent cinquièmes et qui manquent surtout l'occasion de monter sur le podium.