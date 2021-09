Premier League : Brighton arrache le nul face à Crystal Palace

par Martin Schmuda (iDalgo)

Crystal Palace a concédé le match nul dans les derniers instants de la rencontre face à Brighton (1-1) à Selhurst Park dans le cadre de la sixième journée de Premier League. À l'issue d'une première période très fermée, les Eagles ont pris l'avantage sur un penalty transformé par Wilfried Zaha (45+1'). Les Londoniens étaient à plusieurs reprises proches de se mettre à l'abri, notamment sur les frappes du buteur de Palace (52') et Jordan Ayew (77'). Les Seagulls restaient en embuscade, et c'est au bout des arrêts de jeu que Neal Maupay a égalisé (90+5'). Les Glaziers étaient à quelques secondes d'une deuxième victoire de la saison, mais ce point amer ne leur permet pas de quitter la 15e position du classement. L'Albion conforte sa place dans le Top 6 et revient à une longueur du leader Liverpool.