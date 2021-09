Premier League : Aston Villa se balade contre Everton

par Jerome Vinette (iDalgo)

Le match entre Aston Villa et Everton clôturait ce samedi de championnat anglais. Après une première période pauvre en occasions réelles, l'ouverture du score arrivait à la 66e minute par l'intermédiaire de Matty Cash. Un premier but qui semble avoir donné un coup au moral des joueurs d'Everton car, presque immédiatement dans la foulée, les visiteurs commettent une grosse erreur qui aboutie sur un but contre-son-camp de Lucas Digne (69e). La rencontre s'achève définitivement sur un troisième but inscrit par Leon Bailey (75e). Victoire 3-0 d'Aston Villa qui aura converti ses trois tirs cadrés sur 15. En face Everton, n'aura inquiété le gardien de l'équipe local qu'une seule fois durant toute la partie. Avec ce large succès, Aston Villa retrouve provisoirement la 10e place (7 pts) au classement Premier League. Everton reste 5e avec une différence de buts (10 pts).