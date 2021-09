Premier League : Aston Villa freine la course de Manchester United

par Jerome Vinette (iDalgo)

Après le choc de la journée entre Manchester City et Chelsea, remporté par les Sky Blues, c'était Aston Villa qui défiait l'autre club, Man United, à Old Trafford. Dans ce match, les Red Devils avaient toutes les faveurs des pronostics : située dans le top 5 du classement de championnat anglais, Manchester U. est l'une des seules équipes encore invaincues cette saison avec les Reds de Liverpool. Mais cette série allait s'arrêter ici, puisque Kortney Hause (88e) vient refroidir les têtes des mancuniens vers la toute fin de match. Il vient couper la trajectoire d'un ballon tiré sur corner au premier poteau, ne laissant ainsi aucune chance à David de Gea. Manchester United concède ainsi sa première défaite à domicile de la saison et laisse filer ses premiers points cruciaux. Ils devront se rattraper pour leur prochain match face à Everton, la semaine prochaine.