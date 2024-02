Premier League : Arsenal triomphe de Liverpool

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Dans le choc de la 23e journée de Premier League, Arsenal s'est imposé face à Liverpool, à l'Emirates Stadium (3-1). Bukayo Saka a parfaitement lancé les siens en ouvrant le score avant le quart d'heure de jeu (14'). Gabriel a ensuite malheureusement marqué contre son camp juste avant la pause, remettant ainsi les deux équipes à égalité avant le retour des vestiaires. Une reprise du jeu qui a finalement tourné en faveur des Gunners. Une première fois, lorsque Gabriel Martinelli a marqué le second but (67') et une seconde fois, lorsque Leandro Trossard a définitivement mis les siens à l'abri dans le temps additionnel (90 + 2'). Avec 49 points au compteur, ce succès permet aux hommes de Mikel Arteta de récupérer la seconde place et de revenir à deux unités de leur adversaire du jour, leader du championnat.